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Давудов не ставит себе цель перейти в Bare Knuckle FC

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Действующий чемпион Top Dog в среднем весе Наим Давудов рассказал, что не ставил себе цель перейти в промоушен Bare Knuckle FC.
Давудов не ставит себе цель перейти в Bare Knuckle FC
  • Gettyimages.ru
  • © maria zheleznova

«Насколько знаю, у BKFC не самые хорошие отзывы. Как я понимаю, это скорее лига для бывших звёзд. И чтобы попасть туда, нужно быть знаменитым не в России, а на Западе. Мне кажется, отлично зарабатывать и добиваться успеха можно и у нас. А Bare Knuckle FC — это как корочка мастера спорта для бойца кулачки», — заявил Давудов в интервью RT.

Ранее Давудов рассказал, как происходил выбор тактики на поединок с Сержем Михелем.

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