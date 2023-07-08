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Давудов: с планом на битву с Михелем ошибся конкретно я, что и привело к краху

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Действующий чемпион Top Dog в среднем весе Наим Давудов рассказал, как происходил выбор тактики на поединок с Сержем Михелем.
Давудов: с планом на битву с Михелем ошибся конкретно я, что и привело к краху
  • Gettyimages.ru
  • © King Lawrence

«Я принимаю решение, но затем мы обсуждаем стратегию с командой. Так что с планом на битву с Михелем ошибся конкретно я. Впоследствии это привело к краху. До этого я переигрывал всех визави. Есть видео, где перед боем с Кратосом говорю: «Выиграю с помощью левого прямого и правого апперкота. Только Серёге не говорите». Так всё и произошло. Понимал, что рубиться с ним не стоит, — это как прыгать под машину.

И в дуэли с Михелем было что-то похожее, только на этот раз я рискнул ввязаться в эту авантюру. Весь поединок уворачивался от встречных ударов, но в пятом раунде он меня всё же настиг. Не назвал бы это лобовым столкновением, просто одной машине колёса прокололи», — заявил Давудов в интервью RT.

Ранее Давудов объяснил, почему принял решение уйти из кикбоксинга.

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