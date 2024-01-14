Бородавко: Большунов — лидер не только российских, но и мировых лыжных гонок

Тренер сборной России Юрий Бородавко отреагировал на победу Александра Большунова на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Казани.

«Он предпринимает рывок, делает дырку и поддерживает эту скорость. Большунов — лидер не только российских, но и мировых лыжных гонок. Его скорость — ориентир для остальных. Все стремятся поддержать эту скорость, хотя бы выйти и навязать конкуренцию. Критиковать его сегодня сложно», — заявил Бородавко в эфире «Матч ТВ».

Результат победителя — 47:47,8. Вторым и третьим в скиатлоне финишировали Савелий Коростелёв (+3,3) и Артём Мальцев (+4,2) соответственно.

Ранее Александр Большунов заявил, что в скиатлоне была равная борьба.