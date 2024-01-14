Анкалаев проигрывал Уокеру по судейским запискам до нокаута на турнире UFC
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Во втором раунде россиянин отправил бразильца на настил ударом справа, после чего провёл добивание и заставил рефери вмешаться.
При этом после первого раунда в бою вёл Уокер. Двое судей из трёх отдали стартовую пятиминутку бразильскому спортсмену.
Россиянин одержал 19-ю победу в карьере и прервал безвыигрышную серию из двух боёв (19-1-1).
Ранее сообщалось, что Анкалаев получил бонус от UFC за победу нокаутом над Уокером.