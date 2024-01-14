Анкалаев проигрывал Уокеру по судейским запискам до нокаута на турнире UFC

Российский боец Магомед Анкалаев одержал победу над Джонни Уокером в полутяжёлом весе в главном поединке турнира UFC Fight Night 234, который состоялся в Лас-Вегасе (США).

Во втором раунде россиянин отправил бразильца на настил ударом справа, после чего провёл добивание и заставил рефери вмешаться.

При этом после первого раунда в бою вёл Уокер. Двое судей из трёх отдали стартовую пятиминутку бразильскому спортсмену.

Россиянин одержал 19-ю победу в карьере и прервал безвыигрышную серию из двух боёв (19-1-1).

Ранее сообщалось, что Анкалаев получил бонус от UFC за победу нокаутом над Уокером.