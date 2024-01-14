Глава WBC Сулейман назвал Бетербиева одним из величайших чемпионов современности
- Gettyimages.ru
«Бетербиев — один из величайших чемпионов современности», — приводит слова Сулеймана «Матч ТВ».
Также глава WBC ответил, верит ли, что бой Бетербиева с соотечественником Дмитрием Биволом состоится.
«На данный момент мы не знаем никаких планов Артура на будущее», – заявил он.
Бой завершился нокаутом в седьмом раунде.
38-летний россиянин защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC (пятая защита), IBF (восьмая защита) и WBO (вторая защита) в полутяжёлой весовой категории.
На счету боксёра 20 побед в 20 поединках в профессиональной карьере. У 33-летнего британца 29 побед при двух поражениях.
Ранее Бетербиев признался, что хочет бой с Биволом.