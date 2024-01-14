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Глава WBC Сулейман назвал Бетербиева одним из величайших чемпионов современности

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Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман прокомментировал победу россиянина Артура Бетербиева над британцем Каллумом Смитом на турнире в Монреале (Канада).
Глава WBC Сулейман назвал Бетербиева одним из величайших чемпионов современности
  • Gettyimages.ru

«Бетербиев — один из величайших чемпионов современности», — приводит слова Сулеймана «Матч ТВ».

Также глава WBC ответил, верит ли, что бой Бетербиева с соотечественником Дмитрием Биволом состоится.

«На данный момент мы не знаем никаких планов Артура на будущее», – заявил он.

Бой завершился нокаутом в седьмом раунде.

38-летний россиянин защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC (пятая защита), IBF (восьмая защита) и WBO (вторая защита) в полутяжёлой весовой категории.

На счету боксёра 20 побед в 20 поединках в профессиональной карьере. У 33-летнего британца 29 побед при двух поражениях.

Ранее Бетербиев признался, что хочет бой с Биволом.

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