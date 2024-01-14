RT в Telegram
Подпишись

В команде Перейры восхитились нокаутом Анкалаева и ответили на вызов россиянина

Короткая ссылка
Гловер Тейшейра, представитель команды чемпиона UFC в полутяжёлом весе Алекса Перейры, отреагировал на вызов Магомеда Анкалаева.
В команде Перейры восхитились нокаутом Анкалаева и ответили на вызов россиянина
  • Gettyimages.ru

«Потрясающий нокаут. Мы скоро увидимся», — написал Тейшейра в соцсетях.

14 января Анкалаев одержал победу над Джонни Уокером в полутяжёлом весе в главном поединке турнира UFC Fight Night 234. После боя он попросил поединок за титул UFC.

Во втором раунде россиянин отправил бразильца на настил ударом справа, после чего провёл добивание и заставил рефери вмешаться.

Ранее сообщалось, что Анкалаев получил бонус от UFC за победу нокаутом над Уокером.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить