В команде Перейры восхитились нокаутом Анкалаева и ответили на вызов россиянина
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«Потрясающий нокаут. Мы скоро увидимся», — написал Тейшейра в соцсетях.
14 января Анкалаев одержал победу над Джонни Уокером в полутяжёлом весе в главном поединке турнира UFC Fight Night 234. После боя он попросил поединок за титул UFC.
Во втором раунде россиянин отправил бразильца на настил ударом справа, после чего провёл добивание и заставил рефери вмешаться.
Ранее сообщалось, что Анкалаев получил бонус от UFC за победу нокаутом над Уокером.