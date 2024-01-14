В команде Перейры восхитились нокаутом Анкалаева и ответили на вызов россиянина

Гловер Тейшейра, представитель команды чемпиона UFC в полутяжёлом весе Алекса Перейры, отреагировал на вызов Магомеда Анкалаева.

«Потрясающий нокаут. Мы скоро увидимся», — написал Тейшейра в соцсетях.

14 января Анкалаев одержал победу над Джонни Уокером в полутяжёлом весе в главном поединке турнира UFC Fight Night 234. После боя он попросил поединок за титул UFC.

Во втором раунде россиянин отправил бразильца на настил ударом справа, после чего провёл добивание и заставил рефери вмешаться.

Ранее сообщалось, что Анкалаев получил бонус от UFC за победу нокаутом над Уокером.