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Гол Тарасенко и два ассиста Зуба помогли «Оттаве» обыграть «Сан-Хосе» в НХЛ

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«Оттава Сенаторз» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась со счётом 5:4.

Российский нападающий хозяев Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой.

Защитник «Сенаторз» россиянин Артём Зуб оформил ассистентский дубль.

Форвард «Шаркс» Александр Барабанов отдал голевую передачу.

После 38 игр «Оттава» набрала 30 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Сан-Хосе» с 23 баллами расположился на 16-й строчке Запада.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче НХЛ.

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