Гол Тарасенко и два ассиста Зуба помогли «Оттаве» обыграть «Сан-Хосе» в НХЛ
Встреча проходила на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась со счётом 5:4.
Российский нападающий хозяев Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой.
Защитник «Сенаторз» россиянин Артём Зуб оформил ассистентский дубль.
Форвард «Шаркс» Александр Барабанов отдал голевую передачу.
После 38 игр «Оттава» набрала 30 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Сан-Хосе» с 23 баллами расположился на 16-й строчке Запада.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче НХЛ.