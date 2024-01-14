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Чесноков: все российские теннисисты могут пройти первый круг Australian Open

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Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков считает, что российским теннисистам достались не самые грозные соперники в первом круге Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

«Жеребьёвка нашим теннисистам досталась вполне приятная, у всех проходимые соперники. Я думаю, что все могут выйти во второй круг», — цитирует Чеснокова ТАСС.

По его мнению, Даниил Медведев и Андрей Рублёв «могут далеко пройти».

«А у женщин выход в четвертьфинал будет уже огромным успехом», — добавил Чесноков.

Australian Open 2024 пройдёт с 14 по 28 января в Мельбурне. В основную сетку соревнований попали от России шесть мужчин и 15 женщин. Общий призовой фонд турнира составляет $57,3 млн. Победители одиночного разряда получат по $2,1 млн.

Ранее победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский заявил, что российские ведущие игроки должны без проблем пройти первые два круга Открытого чемпионата Австралии.

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