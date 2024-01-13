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Ольховский: у Медведева и Рублёва не будет проблем на старте Australian Open

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Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский считает, что российские ведущие игроки должны без проблем пройти первые два круга Открытого чемпионата Австралии по теннису 2024 года.

«Ребятам досталась хорошая жеребьёвка. У Медведева, Рублёва и Хачанова не должно возникнуть трудностей в первых двух кругах, как раз у них будет время разыграться, привыкнуть к кортам», — цитирует Ольховского ТАСС.

По его мнению, у Романа Сафиуллина и Павла Котова тоже «вполне проходимые соперники».

«Они сейчас находятся в хорошей форме», — добавил Ольховский.

Australian Open 2024 пройдёт с 14 по 28 января в Мельбурне.

Ранее сообщалось, что российские теннисисты узнали соперников по первому кругу Australian Open.

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