Российские теннисисты узнали соперников по первому кругу Australian Open
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Таким образом, российские теннисисты узнали своих соперников по первому кругу турнира.
Даниил Медведев сыграет с Теренсом Атманом из Франции, Александр Шевченко встретится с Хауме Мунаром из Испании, соперником Карена Хачанова стал Даниэль Альтмайер из Германии, Павел Котов сыграет с французом Артуром Риндеркнешом, Андрей Рублёв — с бразильцем Тьяго Уайлдом, Роман Сафиуллин — с Таллоном Грикспором из Нидерландов.
Australian Open пройдёт с 14 по 28 января 2024 года.
Ранее российские теннисистки узнали своих соперниц по первому кругу турнира.