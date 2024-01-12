Российские теннисисты узнали соперников по первому кругу Australian Open

Организаторы Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2024 года опубликовали турнирную сетку в мужском одиночном разряде.

Таким образом, российские теннисисты узнали своих соперников по первому кругу турнира.

Даниил Медведев сыграет с Теренсом Атманом из Франции, Александр Шевченко встретится с Хауме Мунаром из Испании, соперником Карена Хачанова стал Даниэль Альтмайер из Германии, Павел Котов сыграет с французом Артуром Риндеркнешом, Андрей Рублёв — с бразильцем Тьяго Уайлдом, Роман Сафиуллин — с Таллоном Грикспором из Нидерландов.

Australian Open пройдёт с 14 по 28 января 2024 года.

Ранее российские теннисистки узнали своих соперниц по первому кругу турнира.