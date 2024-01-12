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Российские теннисисты узнали соперников по первому кругу Australian Open

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Организаторы Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2024 года опубликовали турнирную сетку в мужском одиночном разряде.
Российские теннисисты узнали соперников по первому кругу Australian Open
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Таким образом, российские теннисисты узнали своих соперников по первому кругу турнира.

Даниил Медведев сыграет с Теренсом Атманом из Франции, Александр Шевченко встретится с Хауме Мунаром из Испании, соперником Карена Хачанова стал Даниэль Альтмайер из Германии, Павел Котов сыграет с французом Артуром Риндеркнешом, Андрей Рублёв — с бразильцем Тьяго Уайлдом, Роман Сафиуллин — с Таллоном Грикспором из Нидерландов.

Australian Open пройдёт с 14 по 28 января 2024 года. 

Ранее российские теннисистки узнали своих соперниц по первому кругу турнира.

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