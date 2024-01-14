Marca: Бензема отстранён от тренировок и пропустит сбор «Аль-Иттихада»
Серебряный призёр чемпионата мира 2022 года отстранён от тренировок и не примет участия в предстоящем учебно-тренировочном сборе, сообщает Marca.
Дело в том, что 36-летний форвард 19 января не прибыл в расположение команды. Он также пропустил три тренировки в конце декабря.
Бензема выступает за «Аль-Иттихад» с лета 2023 года. Француз в 20 матчах забил 12 мячей и сделал пять голевых передач.
Помимо серебра ЧМ в Катаре, в коллекции Бензема пять побед в Лиге чемпионов с «Реалом». Он также является обладателем «Золотого мяча».
Ранее сообщалось, что Бензема может продолжить карьеру в ПСЖ.