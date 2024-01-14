Marca: Бензема отстранён от тренировок и пропустит сбор «Аль-Иттихада»

Главный тренер саудовского «Аль-Иттихада» аргентинец Марсело Гальярдо подверг санкциям французского нападающего Карима Бензема за неисполнение командной дисциплины.

Серебряный призёр чемпионата мира 2022 года отстранён от тренировок и не примет участия в предстоящем учебно-тренировочном сборе, сообщает Marca.

Дело в том, что 36-летний форвард 19 января не прибыл в расположение команды. Он также пропустил три тренировки в конце декабря.

Бензема выступает за «Аль-Иттихад» с лета 2023 года. Француз в 20 матчах забил 12 мячей и сделал пять голевых передач.

Помимо серебра ЧМ в Катаре, в коллекции Бензема пять побед в Лиге чемпионов с «Реалом». Он также является обладателем «Золотого мяча».

Ранее сообщалось, что Бензема может продолжить карьеру в ПСЖ.