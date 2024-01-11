Sports Zone: Бензема может продолжить карьеру в ПСЖ
По информации Sports Zone в соцсетях, в переходе игрока заинтересован лично президент парижской команды Нассер Аль-Хелаифи. Он планирует арендовать француза до конца сезона.
Отмечается, что спортивный директор ПСЖ Луиш Кампуш против данного трансфера.
Напомним, что Бензема подписал контракт с «Аль-Иттихадом» в 2023 году. Его соглашение с клубом рассчитано до 2026-го.
Ранее сообщалось, что Бензема покинул Саудовскую Аравию по неизвестным причинам.