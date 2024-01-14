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Дубли Чалханоглу и Мартинеса помогли «Интеру» разгромить «Монцу» в Серии А

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«Интер» на выезде нанёс разгромное поражение «Монце» в матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу.

Игра на стадионе «Комунале Бриантео» завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Симоне Индзаги.

В составе победителей мячи забили Хакан Чалханоглу (12-я, 60-я), Лаутаро Мартинес (14-я, 84-я; пенальти), Маркус Тюрам (88-я). У проигравших отличился Маттео Пессина (69-я, пенальти).

«Интер» (51 очко) лидирует в чемпионате. «Монца» (25) занимает 11-е место.

Ранее сообщалось, что «Наполи» победил «Салернитану» в матче 20-го тура чемпионата Италии.

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