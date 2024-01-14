Дубли Чалханоглу и Мартинеса помогли «Интеру» разгромить «Монцу» в Серии А
Игра на стадионе «Комунале Бриантео» завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Симоне Индзаги.
В составе победителей мячи забили Хакан Чалханоглу (12-я, 60-я), Лаутаро Мартинес (14-я, 84-я; пенальти), Маркус Тюрам (88-я). У проигравших отличился Маттео Пессина (69-я, пенальти).
«Интер» (51 очко) лидирует в чемпионате. «Монца» (25) занимает 11-е место.
Ранее сообщалось, что «Наполи» победил «Салернитану» в матче 20-го тура чемпионата Италии.