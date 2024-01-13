Гол Рахмани на последних минутах принёс «Наполи» победу над «Салернитаной» в Серии А

«Наполи» победил «Салернитану» в матче 20-го тура чемпионата Италии.

Игра завершилась со счётом 2:1.

В составе «Наполи» забили Маттео Политано и Амир Рахмани. У «Салернитаны» отличился Антонио Кандрева.

«Наполи» набрал 31 очко и занимает шестое место в турнирной таблице. В активе «Салернитаны» 12 очков и последняя позиция.

Ранее сообщалось, что игроки «Наполи» после разгромного поражения были закрыты в отеле до следующего матча.