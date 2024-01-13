Гол Рахмани на последних минутах принёс «Наполи» победу над «Салернитаной» в Серии А
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- © Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency
Игра завершилась со счётом 2:1.
В составе «Наполи» забили Маттео Политано и Амир Рахмани. У «Салернитаны» отличился Антонио Кандрева.
«Наполи» набрал 31 очко и занимает шестое место в турнирной таблице. В активе «Салернитаны» 12 очков и последняя позиция.
Ранее сообщалось, что игроки «Наполи» после разгромного поражения были закрыты в отеле до следующего матча.