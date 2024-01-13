RT в Telegram
Подпишись

Гол Рахмани на последних минутах принёс «Наполи» победу над «Салернитаной» в Серии А

Короткая ссылка
«Наполи» победил «Салернитану» в матче 20-го тура чемпионата Италии.
Гол Рахмани на последних минутах принёс «Наполи» победу над «Салернитаной» в Серии А
  • globallookpress.com
  • © Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency

Игра завершилась со счётом 2:1.

В составе «Наполи» забили Маттео Политано и Амир Рахмани. У «Салернитаны» отличился Антонио Кандрева.

«Наполи» набрал 31 очко и занимает шестое место в турнирной таблице. В активе «Салернитаны» 12 очков и последняя позиция.

Ранее сообщалось, что игроки «Наполи» после разгромного поражения были закрыты в отеле до следующего матча.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить