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Игроки «Наполи» после разгромного поражения закрыты в отеле до следующего матча

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Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис распорядился о том, чтобы игроки его команды находились в отеле до следующего матча.
Игроки «Наполи» после разгромного поражения закрыты в отеле до следующего матча
  • Gettyimages.ru
  • © Marco Canoniero

По информации Tuttomercatoweb, это связано с тем, что неаполитанцы в последнее время показывают плохие результаты. Следующая встреча команды пройдёт 13 января.

После 19 матчей «Наполи» занимает девятое месте в Серии А с 28 очками. Команда потерпела разгромное поражение от «Торино» — 0:3.

Ранее в «Наполи» допустили, что игроков команды могут закрыть на базе после поражения от «Торино».

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