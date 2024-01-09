Игроки «Наполи» после разгромного поражения закрыты в отеле до следующего матча

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис распорядился о том, чтобы игроки его команды находились в отеле до следующего матча.

По информации Tuttomercatoweb, это связано с тем, что неаполитанцы в последнее время показывают плохие результаты. Следующая встреча команды пройдёт 13 января.

После 19 матчей «Наполи» занимает девятое месте в Серии А с 28 очками. Команда потерпела разгромное поражение от «Торино» — 0:3.

Ранее в «Наполи» допустили, что игроков команды могут закрыть на базе после поражения от «Торино».