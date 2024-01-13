Гиньяр и Фаббри стали двукратными чемпионами Европы в танцах на льду
Фигуристы с Апеннинского полуострова по сумме двух программ набрали 214,38 балла.
Серебряные награды выиграли британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (210,82), бронзу взяли Эллисон Рид и Саулюс Амбрулевичус (203,37) из Литвы.
Россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие под флагом Грузии, заняли восьмое место (189,46).
Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил спортсменов из России от стартов под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее заслуженный тренер России Александр Жулин заявил, что серебряный призёр чемпионата Европы по фигурному катанию 2024 года в Каунасе Анастасия Губанова, представляющая Грузию, не смогла победить из-за русофобии.