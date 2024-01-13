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Гиньяр и Фаббри стали двукратными чемпионами Европы в танцах на льду

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Итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри завоевали золотые медали чемпионата Европы по фигурному катанию 2024 года в танцах на льду.

Фигуристы с Апеннинского полуострова по сумме двух программ набрали 214,38 балла.

Серебряные награды выиграли британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (210,82),  бронзу взяли Эллисон Рид и Саулюс Амбрулевичус (203,37) из Литвы.

Россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие под флагом Грузии, заняли восьмое место (189,46).

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил спортсменов из России от стартов под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее заслуженный тренер России Александр Жулин заявил, что серебряный призёр чемпионата Европы по фигурному катанию 2024 года в Каунасе Анастасия Губанова, представляющая Грузию, не смогла победить из-за русофобии.

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