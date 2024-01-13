Гол и голевой пас Де Брёйне помог МС обыграть «Ньюкасл» в АПЛ

«Манчестер Сити» в гостях одержал волевую победу над «Ньюкаслом» в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу.

Игра на стадионе «Сент-Джеймс Парк» завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Хосепа Гвардиолы.

В составе победителей мячи забили Бернарду Силва (26-я минута), Кевин Де Брёйне (74-я) и Оскар Бобб (91-я).

Капитан сборной Бельгии также оформил одну голевую передачу. Полузащитник залечил травму и сыграл впервые за 155 дней.

У проигравших отличился Александер Исак (35-я), Энтони Гордон (37-я).

МС (43 очка) занимает второе место в турнирной таблице. «Ньюкасл» (29) — десятое. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (45).

Ранее сообщалось, что Эрлинг Холанд вернётся в общую группу «Манчестер Сити» до конца января.





