Гол и голевой пас Де Брёйне помог МС обыграть «Ньюкасл» в АПЛ
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Игра на стадионе «Сент-Джеймс Парк» завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Хосепа Гвардиолы.
В составе победителей мячи забили Бернарду Силва (26-я минута), Кевин Де Брёйне (74-я) и Оскар Бобб (91-я).
Капитан сборной Бельгии также оформил одну голевую передачу. Полузащитник залечил травму и сыграл впервые за 155 дней.
У проигравших отличился Александер Исак (35-я), Энтони Гордон (37-я).
МС (43 очка) занимает второе место в турнирной таблице. «Ньюкасл» (29) — десятое. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (45).
Ранее сообщалось, что Эрлинг Холанд вернётся в общую группу «Манчестер Сити» до конца января.