Жабер сообщила, что помогает мирным жителям сектора Газа

Шестая ракетка мира Онс Жабер из Туниса дала понять, что начала заниматься благотворительной деятельностью после начала военных действий в секторе Газа.

«Я стараюсь помочь, чем могу: медицинской помощью, едой, ресурсами, которых, возможно, у них там нет. Делаю всё, что в моих силах. Я стараюсь помогать, но чувствую, что этого недостаточно. Я всегда делаю максимум, но не могу даже представить, как они живут», — цитирует Жабер Khaleej Times.

Она призналась, что наблюдает за израильско-палестинским конфликтом с самого детства.

«Это разбивает сердце каждый год. Каждую секунду я желаю мира в Газе. Это очень печально», — добавила Жабер.

7 октября боевики движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и взяли более 200 заложников. В ответ было принято решение провести зачистку сектора Газа.

Ранее Футбольная ассоциация Иордании призвала изолировать Израиль от мирового спорта.