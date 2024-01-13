Плющев: зацикленность Гашека на России становится похожей на определённую манию
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«Зацикленность Гашека на России становится похожей на определённую манию, которая переходит в вялотекущую шизофрению. Раньше я полагал, что он пытается таким образом влезть в политику, но все уже поняли, что представляет собой чех. На него не стоит обращать внимания, люди всё меньше реагируют на его фокусы, и сам Доминик уже не знает, за что же ему ухватиться. Раньше он был на пике славы и обласкан прессой, а теперь лишь рядовая фигура с далеко не здоровыми идеями», — заявил Плющев RT.
Ранее Гашек раскритиковал НХЛ за выступление российских хоккеистов.