Плющев: зацикленность Гашека на России становится похожей на определённую манию

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев отреагировал на слова олимпийского чемпиона Доминика Гашека, который предостерёг россиян от фотографий с президентом страны в социальных сетях.

«Зацикленность Гашека на России становится похожей на определённую манию, которая переходит в вялотекущую шизофрению. Раньше я полагал, что он пытается таким образом влезть в политику, но все уже поняли, что представляет собой чех. На него не стоит обращать внимания, люди всё меньше реагируют на его фокусы, и сам Доминик уже не знает, за что же ему ухватиться. Раньше он был на пике славы и обласкан прессой, а теперь лишь рядовая фигура с далеко не здоровыми идеями», — заявил Плющев RT.

Ранее Гашек раскритиковал НХЛ за выступление российских хоккеистов.