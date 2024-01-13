Милонов назвал предателями покинувших Россию фехтовальщиков

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался об отъезде Сергея и Виолетты Бида, а также Константина Лоханова в США.

«Сто процентов они предатели. Это просто мерзкие люди, которые показывают, что для них самое главное — их личный комфорт. Успеха у них точно не будет, почти ни у кого не получалось. Их позвали только ради того, чтобы они продемонстрировали отказ от российского спортивного гражданства», — написал Милонов.

26 декабря МВД объявило в розыск Сергея и Виолетту Бида, принявших участие в чемпионате США без согласия России.

В СМИ появилась информация, что Сергей и Виолетта Бида, а также Константин Лоханов намерены выступить за национальную команду США на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Ранее мать Биды сообщила, что у её сына имеются серьёзные проблемы со спиной и что он никогда не собирался получить паспорт США.