Милонов назвал предателями покинувших Россию фехтовальщиков
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«Сто процентов они предатели. Это просто мерзкие люди, которые показывают, что для них самое главное — их личный комфорт. Успеха у них точно не будет, почти ни у кого не получалось. Их позвали только ради того, чтобы они продемонстрировали отказ от российского спортивного гражданства», — написал Милонов.
26 декабря МВД объявило в розыск Сергея и Виолетту Бида, принявших участие в чемпионате США без согласия России.
В СМИ появилась информация, что Сергей и Виолетта Бида, а также Константин Лоханов намерены выступить за национальную команду США на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Ранее мать Биды сообщила, что у её сына имеются серьёзные проблемы со спиной и что он никогда не собирался получить паспорт США.