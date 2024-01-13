Источник: защитник «Зенита» Круговой перейдёт в ЦСКА

Защитник «Зенита» Данил Круговой может перейти в ЦСКА в зимнее трансферное окно.

По информации Telegram-канала «Мутко против», ЦСКА практически договорился с защитником «Зенита» о контракте до 2029 года.

25-летним футболистом интересуются московские ЦСКА и «Динамо», а также французский «Гавр», сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале.

Уточняется, что «Зенит» предложил игроку новый пятилетний контракт.

Круговой в сезоне-2023/24 в 18 матчах отдал две голевые передачи.

Ранее в «Зените» сообщили, что Вендел пройдёт медосмотр на первом сборе.