Гафин: «Динамо» найдёт со Смоловым взаимоприемлемое решение по контракту

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о контракте нападающего Фёдора Смолова.

«Мы будем следить за сборами, за весенней частью сезона и найдём с Фёдором взаимоприемлемое решение», — цитирует Гафина «РБ Спорт».

33-летний футболист в нынешнем сезоне принял участие в 21 матче команды во всех турнирах, забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее Гафин прокомментировал возможный переход полузащитника Даниила Лесового в «Маккаби» из Хайфы.