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Гафин: шансы на переход Лесового в «Маккаби» — 50 на 50

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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал возможный переход полузащитника Даниила Лесового в «Маккаби» из Хайфы.
Гафин: шансы на переход Лесового в «Маккаби» — 50 на 50
  • РИА Новости

«Детально комментировать пока преждевременно. Ситуация — в процессе. Есть технические моменты по реализации сделки. На данный момент шансы на переход — 50 на 50», — цитирует Гафина «РБ Спорт».

По информации Walla, у израильского клуба возникли проблемы с переводом средств за трансфер игрока банку ВТБ из-за санкций. По этой причине «Маккаби» может отказаться от идеи приобрести футболиста.

В нынешнем сезоне полузащитник отдал одну голевую передачу в 13 матчах за бело-голубых во всех турнирах. Контракт 25-летнего Лесового с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА, «Динамо» и «Гавр» претендуют на Кругового.

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