Гафин: шансы на переход Лесового в «Маккаби» — 50 на 50
- РИА Новости
«Детально комментировать пока преждевременно. Ситуация — в процессе. Есть технические моменты по реализации сделки. На данный момент шансы на переход — 50 на 50», — цитирует Гафина «РБ Спорт».
По информации Walla, у израильского клуба возникли проблемы с переводом средств за трансфер игрока банку ВТБ из-за санкций. По этой причине «Маккаби» может отказаться от идеи приобрести футболиста.
В нынешнем сезоне полузащитник отдал одну голевую передачу в 13 матчах за бело-голубых во всех турнирах. Контракт 25-летнего Лесового с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее сообщалось, что ЦСКА, «Динамо» и «Гавр» претендуют на Кругового.