Российский вратарь «Каролины» Кочетков проходит проверку на сотрясение мозга

Российский голкипер «Каролина Харрикейнз» Пётр Кочетков проходит проверку касательно травмы, полученной в матче с «Анахайм Дакс».

«Кочетков находится в протоколе сотрясения мозга. Он выбыл на неопределённый срок», — приводит слова Бриндамора журналист Чип Александер в социальных сетях.

24-летний россиянин получил повреждение после того, как в него врезался шведский форвард гостей Исак Лундестрём после толчка от российского защитника хозяев Дмитрия Орлова.

В результате вратаря, отразившего десять из 13 бросков по своим воротам, заменили на 33-й минуте.

В нынешнем сезоне Кочетков оформил один шатаут в 22 играх, в среднем пропуская 2,5 гола и отражая 90,3% бросков.

Ранее сообщалось, что Гашек предостерёг российских хоккеистов от фотографирования с Путиным.