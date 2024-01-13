Ассист Замулы в овертайме помог «Филадельфии» победить «Миннесоту» в матче НХЛ

«Филадельфия Флайерз» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Решающую шайбу с передачи российского защитника Егора Замулы забил американский форвард Джоэль Фараби.

После 42 игр «Филадельфия» набрала 50 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Миннесота» с 39 баллами располагается на 13-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Нэшвилл Предаторз» победил «Даллас Старз» в матче НХЛ.