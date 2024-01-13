RT в Telegram
Подпишись

Ассист Замулы в овертайме помог «Филадельфии» победить «Миннесоту» в матче НХЛ

Короткая ссылка
«Филадельфия Флайерз» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Решающую шайбу с передачи российского защитника Егора Замулы забил американский форвард Джоэль Фараби.

После 42 игр «Филадельфия» набрала 50 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Миннесота» с 39 баллами располагается на 13-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Нэшвилл Предаторз» победил «Даллас Старз» в матче НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить