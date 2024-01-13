Ассист Замулы в овертайме помог «Филадельфии» победить «Миннесоту» в матче НХЛ
Встреча проходила на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и завершилась в овертайме со счётом 4:3.
Решающую шайбу с передачи российского защитника Егора Замулы забил американский форвард Джоэль Фараби.
После 42 игр «Филадельфия» набрала 50 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Миннесота» с 39 баллами располагается на 13-й строчке.
Ранее сообщалось, что «Нэшвилл Предаторз» победил «Даллас Старз» в матче НХЛ.