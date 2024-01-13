Голевая передача Гурьянова помогла «Нэшвиллу» обыграть «Даллас» в матче НХЛ
Встреча проходила на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 6:3 (3:6).
Нападающий гостей Денис Гурьянов отметился результативной передачей, которая стала для 26-летнего россиянина первой в нынешнем сезоне.
После 42 игр «Нэшвилл» набрал 47 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Даллас» с 53 баллами располагается на четвёртой строчке.
Ранее сообщалось, что «Сент-Луис Блюз» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче НХЛ.