Голевая передача Гурьянова помогла «Нэшвиллу» обыграть «Даллас» в матче НХЛ

«Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 6:3 (3:6).

Нападающий гостей Денис Гурьянов отметился результативной передачей, которая стала для 26-летнего россиянина первой в нынешнем сезоне.

После 42 игр «Нэшвилл» набрал 47 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Даллас» с 53 баллами располагается на четвёртой строчке.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис Блюз» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче НХЛ.