Футболисты «Рубина» из Ялты проведут товарищеский матч с луганской «Зарёй»

В футбольном клубе «Рубин» из Ялты рассказали о плане подготовки ко второй части чемпионата России во Второй лиге.

Крымский клуб проведёт товарищеский матч с луганской «Зарей» 11 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Рубина».

Президент ялтинской команды Кирилл Шапошников подчеркнул, что поддерживает «интеграцию новых регионов в футбольную семью России».

«Готовы делиться успешным опытом и всячески помогать им. Считаю, что это знаковое событие для Ялты — стать частью такого важного проекта по развитию футбола на территориях с богатыми футбольными традициями», — добавил Шапошников.

Напомним, что команды из новых регионов примут участие в объединённом чемпионате лиги «Содружество».

Ранее главный тренер майкопского клуба «Дружба» из Второй лиги чемпионата России по футболу Беслан Аджинджал рассказал о своих впечатлениях от выездных матчей с крымскими командами в Ялте и Севастополе.











