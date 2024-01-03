Тренер «Дружбы» Аджинджал: в Крыму чувствуются давние традиции футбола
«В Крыму мне очень понравилось, пришло много болельщиков на оба матча. В Севастополе вообще очень футбольная атмосфера. Чувствуются давние традиции, город живёт футболом», — цитирует Аджинджала «Матч ТВ».
По его словам, в Ялте всё хорошо с точки зрения инфраструктурных возможностей.
«Они усиливаются, тоже ставят перед командой задачу на повышение. Поэтому крымчане максимально интегрируются в чемпионат России», — добавил Аджинджал.
Аджинджал выступал за «Дружбу», московское «Торпедо», калининградскую «Балтику», саратовский «Сокол», «Луч-Энергию» из Владивостока. Майкопскую команду 49-летний тренер возглавил осенью 2023 года.
Ранее президент «Рубина» из Ялты высоко оценил выход во второй этап Второй лиги.