Тренер «Дружбы» Аджинджал: в Крыму чувствуются давние традиции футбола

Главный тренер майкопского клуба «Дружба» из Второй лиги чемпионата России по футболу Беслан Аджинджал рассказал о своих впечатлениях от выездных матчей с крымскими командами в Ялте и Севастополе.

«В Крыму мне очень понравилось, пришло много болельщиков на оба матча. В Севастополе вообще очень футбольная атмосфера. Чувствуются давние традиции, город живёт футболом», — цитирует Аджинджала «Матч ТВ».

По его словам, в Ялте всё хорошо с точки зрения инфраструктурных возможностей.

«Они усиливаются, тоже ставят перед командой задачу на повышение. Поэтому крымчане максимально интегрируются в чемпионат России», — добавил Аджинджал.

Аджинджал выступал за «Дружбу», московское «Торпедо», калининградскую «Балтику», саратовский «Сокол», «Луч-Энергию» из Владивостока. Майкопскую команду 49-летний тренер возглавил осенью 2023 года.

Ранее президент «Рубина» из Ялты высоко оценил выход во второй этап Второй лиги.