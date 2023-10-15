Узнать больше

Президент «Рубина» из Ялты высоко оценил выход во второй этап Второй лиги

Короткая ссылка
Президент ялтинского «Рубина» Кирилл Шапошников заявил, что выход футбольного клуба во второй этап первой группы дивизиона Б Второй лиги является историческим событием.

«Для нас это историческое событие, и наш гостеприимный город готов в дальнейшем принимать команды и более высокого уровня. Отмечу наш дружный коллектив — и футболистов, и тренерский штаб, и сотрудников клуба, которые профессионально выполнили свою работу и подарили настоящий праздник болельщикам», — цитирует Шапошникова ТАСС.

Он также поблагодарил за поддержку главу республики Сергея Аксёнова, министра спорта Республики Крым Ольгу Торубарову, мэра Ялты Янину Павленко и председателя Ялтинского городского совета Константина Шимановского.

«Рубин» 14 октября со счётом 3:3 сыграл вничью на своём поле с «Биологом-Новокубанск» и обеспечил участие во втором этапе первой группы дивизиона Б Второй лиги.

Ранее сообщалось, что в УЕФА оценят ситуацию с участием крымских клубов во Второй лиге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить