Президент «Рубина» из Ялты высоко оценил выход во второй этап Второй лиги

Президент ялтинского «Рубина» Кирилл Шапошников заявил, что выход футбольного клуба во второй этап первой группы дивизиона Б Второй лиги является историческим событием.

«Для нас это историческое событие, и наш гостеприимный город готов в дальнейшем принимать команды и более высокого уровня. Отмечу наш дружный коллектив — и футболистов, и тренерский штаб, и сотрудников клуба, которые профессионально выполнили свою работу и подарили настоящий праздник болельщикам», — цитирует Шапошникова ТАСС.

Он также поблагодарил за поддержку главу республики Сергея Аксёнова, министра спорта Республики Крым Ольгу Торубарову, мэра Ялты Янину Павленко и председателя Ялтинского городского совета Константина Шимановского.

«Рубин» 14 октября со счётом 3:3 сыграл вничью на своём поле с «Биологом-Новокубанск» и обеспечил участие во втором этапе первой группы дивизиона Б Второй лиги.

Ранее сообщалось, что в УЕФА оценят ситуацию с участием крымских клубов во Второй лиге.