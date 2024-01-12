Янчук: Россия может рассчитывать на хорошие результаты на Australian Open 2024

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что российским теннисистам повезло с жеребьёвкой Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

«Я считаю, что у ребят неплохая сетка, мы можем рассчитывать на хорошие результаты от Медведева и Рублёва. Рублёв недавно показал, что находится в хорошей форме, так что он может выстрелить», — цитирует Янчука ТАСС.

По его мнению, другим ребятам тоже достались хорошие соперники.

«Посмотрим, насколько они физически хорошо готовы», — добавил Янчук.

Australian Open 2024 пройдёт с 14 по 28 января в Мельбурне. Призовой фонд турнира составляет порядка $58 млн.

Ранее сообщалось, что российские теннисисты узнали соперников по первому кругу Australian Open.