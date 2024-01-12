IIHF ещё не приняла окончательного решения по участию сборной Израиля в турнирах

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в феврале и марте соберётся для принятия окончательного решения относительно участия сборной Израиля в турнирах под эгидой организации.

«Совет IIHF продолжит общаться со всеми заинтересованными сторонами в надежде, что решение об отстранении повлияет только на январский чемпионат», — говорится в сообщении организации.

11 января IIHF приняла решение отстранить сборную Израиля от соревнований из соображений безопасности.

В федерации заявили, что отстранение будет действовать до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность всех участников соревнований, включая израильских хоккеистов.

Ранее президент IIHF Люк Тардиф опроверг участие России в отстранении сборной Израиля.