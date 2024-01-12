В «Страсбурге» заявили, что «Локомотив» не делал предложение по трансферу Ньямси
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«Локомотив» сделал предложение о переходе Ньямси? Это неправда», — заявил Дезире Sport24.
26-летний Ньямси выступает за «Страсбург» с 2021 года. В текущем сезоне футболист провёл за команду 13 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт действует до 30 июня 2025 года.
Ранее стало известно, что нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков перешёл в «Локомотив».