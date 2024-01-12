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В «Страсбурге» заявили, что «Локомотив» не делал предложение по трансферу Ньямси

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Лоик Дезире, глава селекционного отдела «Страсбурга», опроверг информацию о том, что клуб получил предложение от «Локомотива» по защитнику Жерзино Ньямси.
В «Страсбурге» заявили, что «Локомотив» не делал предложение по трансферу Ньямси
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

«Локомотив» сделал предложение о переходе Ньямси? Это неправда», — заявил Дезире Sport24.

26-летний Ньямси выступает за «Страсбург» с 2021 года. В текущем сезоне футболист провёл за команду 13 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт действует до 30 июня 2025 года.

Ранее стало известно, что нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков перешёл в «Локомотив».

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