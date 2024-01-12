В «Страсбурге» заявили, что «Локомотив» не делал предложение по трансферу Ньямси

Лоик Дезире, глава селекционного отдела «Страсбурга», опроверг информацию о том, что клуб получил предложение от «Локомотива» по защитнику Жерзино Ньямси.

«Локомотив» сделал предложение о переходе Ньямси? Это неправда», — заявил Дезире Sport24.

26-летний Ньямси выступает за «Страсбург» с 2021 года. В текущем сезоне футболист провёл за команду 13 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт действует до 30 июня 2025 года.

Ранее стало известно, что нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков перешёл в «Локомотив».