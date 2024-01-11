Фигуристы Беккари и Гуаризе выиграли ЧЕ-2024, Метёлкина и Берулава стали вторыми

Итальянцы Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе завоевали золотые медали чемпионата Европы по фигурному катанию 2024 года в Каунасе (Литва) в турнире среди спортивных пар.

Дуэт получил от судей по сумме двух программ 199,19 балла.

Серебро выиграли представляющие Грузию Анастасия Метёлкина и Лука Берулава (196,14). Бронзовые награды достались итальянской паре Ребекки Гиларди и Филиппо Амброзини (195,68).

12 января медали разыграют мужчины.

Ранее представляющая Грузию фигуристка Анастасия Губанова рассказала, как отреагировала на то, что ISU не добавил её фото в подборку с действующими чемпионами Европы.