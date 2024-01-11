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Мишин: Туктамышева в шоу «История любви Шахерезады» выглядела блестяще

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин считает, что чемпионка мира Елизавета Туктамышева находится в прекрасной физической форме перед чемпионатои России по прыжкам.
Мишин: Туктамышева в шоу «История любви Шахерезады» выглядела блестяще
  • РИА Новости

«Если говорить о её форме, то в шоу «История любви Шахерезады» она выглядела блестяще. Она только закончила выступления, другие параметры её состояния не тестировались», — цитирует Мишина «Чемпионат».

Он также сообщил, увидят ли зрители четверной тулуп на чемпионате России по прыжкам.

«Другие элементы мы не пробовали, потому что она выступала в трёх шоу в день», — добавил Мишин.

Напомним, что 27-летняя фигуристка приняла решение пропустить текущий сезон. Алексей Мишин, тренер Туктамышевой, сообщил, что его подопечная намерена выступать в качестве участницы чемпионата по прыжкам.

ЧР по прыжкам состоится в Москве с 19 по 22 января.

Ранее Туктамышева рассказала о самой крупной трате призовых в карьере.

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