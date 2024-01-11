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Готье угрожали смертью из-за обмена в «Анахайм» из «Филадельфии»

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Хоккеист Каттер Готье рассказал, что ему угрожали смертью из-за обмена в «Анахайм» из «Филадельфии».
Готье угрожали смертью из-за обмена в «Анахайм» из «Филадельфии»
  • Gettyimages.ru

«19-летнему парню угрожают смертью — тысячи людей обращаются и говорят довольно плохие вещи, которых я бы не пожелал злейшему врагу. Это довольно тяжело видеть», — приводит слова Готье The Athletic.

«Анахайм» обменял защитника Джейми Дрисдейла и выбор во втором раунде драфта в «Филадельфию» на права на Готье. Позже его обменяли из-за нежелания играть за клуб.

Ранее два голевых паса Наместникова помогли «Виннипегу» победить «Анахайм» в матче НХЛ.

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