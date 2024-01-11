Сорокин: Рахимов сказал, что не видит меня в составе «Рубина»
- РИА Новости
«Рахимов сказал, что у меня был непростой период в «Краснодаре», что нужно прибавлять, что не видит меня в составе «Рубина», — приводит слова Сорокина «Чемпионат».
Защитник заявил, что в отпуске готовился к сборам, чтобы на них проявить себя.
«Я не сбавлял оборотов, тренировался на максимуме. Но выяснилось, что на сборы меня не берут», — сказал он.
В нынешнем сезоне 28-летний россиянин принял участие в двух матчах за казанцев и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее агент защитника «Рубина» Мацея Рыбуса рассказал о восстановлении своего клиента после травмы.