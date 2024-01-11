Сорокин: Рахимов сказал, что не видит меня в составе «Рубина»

Защитник «Рубина» Егор Сорокин объяснил, почему едет с казанским клубом на зимние сборы.

«Рахимов сказал, что у меня был непростой период в «Краснодаре», что нужно прибавлять, что не видит меня в составе «Рубина», — приводит слова Сорокина «Чемпионат».

Защитник заявил, что в отпуске готовился к сборам, чтобы на них проявить себя.

«Я не сбавлял оборотов, тренировался на максимуме. Но выяснилось, что на сборы меня не берут», — сказал он.

В нынешнем сезоне 28-летний россиянин принял участие в двух матчах за казанцев и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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