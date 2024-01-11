RT в Telegram
Подпишись

Сорокин: Рахимов сказал, что не видит меня в составе «Рубина»

Короткая ссылка
Защитник «Рубина» Егор Сорокин объяснил, почему едет с казанским клубом на зимние сборы.
Сорокин: Рахимов сказал, что не видит меня в составе «Рубина»
  • РИА Новости

«Рахимов сказал, что у меня был непростой период в «Краснодаре», что нужно прибавлять, что не видит меня в составе «Рубина», — приводит слова Сорокина «Чемпионат».

Защитник заявил, что в отпуске готовился к сборам, чтобы на них проявить себя.

«Я не сбавлял оборотов, тренировался на максимуме. Но выяснилось, что на сборы меня не берут», — сказал он.

В нынешнем сезоне 28-летний россиянин принял участие в двух матчах за казанцев и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее агент защитника «Рубина» Мацея Рыбуса рассказал о восстановлении своего клиента после травмы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить