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В международный пул тестирования включено больше российских лыжников, чем норвежских

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Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) включила в пул допинг-тестирования больше российских лыжников, чем норвежских.
В международный пул тестирования включено больше российских лыжников, чем норвежских
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы FIS.

В списке 19 россиян: Евгений Белов, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Мария Истомина, Яна Кирпиченко, Артём Мальцев, Андрей Мельниченко, Наталья Терентьева, Глеб Ретивых, Анастасия Прокофьева, Илья Семиков, Татьяна Сорина, Денис Спицов, Юлия Ступак, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Максим Вылегжанин, Иван Якимушкин и Алиса Жамбалова.

У норвежцев в пуле 18 спортсменов.

Напомним, что 25 октября совет FIS продлил отстранение российских и белорусских спортсменов на сезон-2023/24.

Ранее Юрий Бородавко высказался о возвращении российских спортсменов на международные соревнования.

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