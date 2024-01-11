Американский журналист: с российскими фигуристами турниры становятся интереснее

Американский журналист Филипп Херш считает, что с российскими фигуристами турниры интереснее.

«С российскими фигуристами соревнования становятся намного интереснее. Это же короли драмы: от Плющенко и Мишина, которые кричали, что у Лайсачека нет четверных, до Этери Тутберидзе и Тамары Москвиной. Там на самом деле много невероятных людей, настолько, что я хотел бы знать русский, чтобы поговорить с ними и узнать их лучше», — приводит слова Херша The Skating Lesson.

В марте 2022 года совет Международного союза конькобежцев отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Сяо Хим Фа считает, что отстранение россиян не влияет на конкуренцию в фигурном катании.