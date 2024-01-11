RT в Telegram
Подпишись

Американский журналист: с российскими фигуристами турниры становятся интереснее

Короткая ссылка
Американский журналист Филипп Херш считает, что с российскими фигуристами турниры интереснее.
Американский журналист: с российскими фигуристами турниры становятся интереснее
  • Gettyimages.ru

«С российскими фигуристами соревнования становятся намного интереснее. Это же короли драмы: от Плющенко и Мишина, которые кричали, что у Лайсачека нет четверных, до Этери Тутберидзе и Тамары Москвиной. Там на самом деле много невероятных людей, настолько, что я хотел бы знать русский, чтобы поговорить с ними и узнать их лучше», — приводит слова Херша The Skating Lesson.

В марте 2022 года совет Международного союза конькобежцев отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Сяо Хим Фа считает, что отстранение россиян не влияет на конкуренцию в фигурном катании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить