Загитова призналась, что случайно попала в журналистику

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, как попала в журналистику.

«В этой профессии я оказалась случайно, но очень рада, что так сложились обстоятельства и что мне дали возможность развиваться не только в тренировках, но и в другой сфере деятельности», – сказала Загитова в интервью китайскому новостному агентству Weibo.

Фигуристка призналась, что ей всегда очень волнительно брать в руки микрофон.

«Журналистика всё время держит в напряжении. Есть свои подводные камни, но я люблю трудности, мне нравится моя новая профессия, я пытаюсь развиваться», – сказала она.

21-летняя россиянка является единственной в истории России и второй в истории после южнокореянки Ким Ён А фигуристкой-одиночницей, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании.

Ранее Загитова объяснила, как появилось её знаменитое выражение «безызбежно».