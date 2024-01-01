Загитова — о слове «безызбежно»: совместила «неизбежно» и «безысходность»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова объяснила, как появилось её знаменитое выражение.

«Имела в виду «неизбежно» и «безысходность». Видимо, я это совместила, и у меня получилось такое слово. Кстати, оно где-то есть, в каком-то словаре, как оказалось», — сказала фигуристка в своём блоге.

Напомним, что спортсменка оговорилась во время интервью. Она заявила, что ей «безызбежно» приходится смотреть хоккейные матчи, так как её отец — тренер. Позже она выпустила мерч с этим словом.

Ранее Татьяна Навка заявила, что Загитова становится в меру сексуальной.