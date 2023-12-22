Навка заявила, что Загитова становится в меру сексуальной

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на провокационные наряды победительницы Игр в женском одиночном катании Алины Загитовой.

«Она становится женственной, в меру сексуальной, но не переходит черту, остаётся достаточно элегантной. Я считаю, что когда, как не в её возрасте, носить короткие юбки и показывать стройные ноги», — цитирует Навку РИА Новости.

21-летняя россиянка является олимпийской чемпионкой по фигурному катанию 2018 года в Пхёнчхане, чемпионкой мира и Европы 2019 года.

Ранее сообщалось, что Загитова будет тренировать в своей школе фигурного катания в Казани.