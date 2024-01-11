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Бой Гришина с Бакытжанулы на RCC 17 признан несостоявшимся

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Бой Максима Гришина с Асылжаном Бакытжанулы в соглавном событии турнира RCC 17 признан несостоявшимся.
Бой Гришина с Бакытжанулы на RCC 17 признан несостоявшимся
  • © RCC

Поединок прошёл 15 декабря и завершился победой российского бойца. После боя команда Асылжана подала апелляцию на вынесенное решение. После пересмотра коллегия независимых судей вынесла решение о победе Бакытжанулы со счётом 29:28.

По правилам менять решение в пользу другого бойца по итогам апелляции запрещено, поэтому поединок признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что Гаджиев считает логичной победу Шлеменко над Иличем на турнире RCC 17.

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