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Гаджиев считает логичной победу Шлеменко над Иличем на турнире RCC 17

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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал победу россиянина Александра Шлеменко в поединке с сербом Александром Иличем на турнире RCC 17.
Гаджиев считает логичной победу Шлеменко над Иличем на турнире RCC 17
  • РИА Новости

«Наверное, всё встало на свои места. Я не называю первую победу Илича в их противостоянии со Шлеменко случайностью, но в ней всё равно была доля везения, а без этого каждый поединок этих бойцов должен заканчиваться именно так, как вчера. Александр обязан одерживать верх в доминирующей манере. У серба есть проблемы с борьбой, и Саша это отлично понимает. Переведя его на пол, он снизил для себя риски и ожидаемо выиграл», — сказал Гаджиев RT.

Ранее российский боец смешанных единоборств Андрей Корешков заявил, что у Илича не было шансов в бою со Шлеменко.

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