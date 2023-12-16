Гаджиев считает логичной победу Шлеменко над Иличем на турнире RCC 17

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал победу россиянина Александра Шлеменко в поединке с сербом Александром Иличем на турнире RCC 17.

«Наверное, всё встало на свои места. Я не называю первую победу Илича в их противостоянии со Шлеменко случайностью, но в ней всё равно была доля везения, а без этого каждый поединок этих бойцов должен заканчиваться именно так, как вчера. Александр обязан одерживать верх в доминирующей манере. У серба есть проблемы с борьбой, и Саша это отлично понимает. Переведя его на пол, он снизил для себя риски и ожидаемо выиграл», — сказал Гаджиев RT.

Ранее российский боец смешанных единоборств Андрей Корешков заявил, что у Илича не было шансов в бою со Шлеменко.