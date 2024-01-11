Канчельскис считает, что «Манчестер Юнайтед» уволит тен Хага в конце сезона

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о ситуации в манкунианском клубе.

«Не думаю, что смена тренера сейчас поможет «Манчестеру». Выводы будут делать в конце сезона, когда, скорее всего, и сменят наставника. Команда просто попала в яму. Раньше второе место уже считалось катастрофой. А сейчас попасть в зону еврокубков — это уже за счастье», — приводит слова Канчельскиса ODDS.

Экс-полузащитник поделился ожиданиями от матча 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) МЮ — «Тоттенхэм Хотспур», которая пройдёт 14 января в Манчестере.

«МЮ постарается на домашнем стадионе порадовать своих болельщиков. Но не стоит ждать от команды слишком многого. «Тоттенхэм» в текущем сезоне выглядит уверенно», — сказал он.

После 20 туров АПЛ манкунианцы набрали 31 очко и занимают восьмое место в турнирной таблице. «Шпоры» с 39 баллами располагаются на пятой строчке.

Ранее сообщалось, что МЮ проиграл «Ноттингем Форест» в матче 20-го тура АПЛ.