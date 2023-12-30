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«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ноттингем Форест» в матче АПЛ

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«Манчестер Юнайтед» в гостях потерпел поражение от «Ноттингем Форест» в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе МЮ мяч забил Маркус Рашфорд на 78-й минуте. У «Ноттингема» отличились Николас Домингес на 64-й минуте и Морган Гиббс-Уайт на 82-й.

«Манчестер Юнайтед» потерпел третье поражение в пяти последних матчах Английской премьер-лиги (АПЛ) и занял седьмое место в таблице чемпионата с 31 очком. «Ноттингем Форест» набрал 20 очков и поднялся на 15-ю строчку.

Ранее «Тоттенхэм» объявил о переходе вратаря команды Уго Льориса в «Лос-Анджелес» из американской лиги MLS.

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