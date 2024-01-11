Netflu: «Зенит» интересуется игроком «Флуминенсе» Кеннеди
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По информации Netflu, санкт-петербургский клуб мог подписать игрока вместе с защитником Нино, но руководство бразильцев отвергло возможность трансфера. При этом «Зенит» не оставляет попыток осуществить переход.
В прошлом году Кеннеди провёл 26 матчей в бразильской Серии А, забил шесть мячей и отдал результативную передачу.
Ранее журналист Globo заявил, что трансферная политика «Зенита» в отношении бразильцев совершенно правильная.