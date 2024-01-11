Тихонов заявил, что его возвращение в «Енисей» вышло неожиданным

Российский специалист Андрей Тихонов прокомментировал своё назначение главным тренером «Енисея».

«Возвращение к работе вышло неожиданным. Всё решилось за несколько дней. Поступило предложение, я подумал и принял решение. Не для этого мы учились на тренера, чтобы отказываться от работы», — цитирует Тихонова «Чемпионат».

10 января Андрей Тихонов стал главным тренером «Енисея».

Напомним, что тренер уже возглавлял «Енисей». В сезоне- 2016/17 красноярская команда под его руководством завоевала бронзовые медали Первой лиги.

Ранее Александр Мостовой заявил, что не огорчён тем, что на пост главного тренера «Енисея» назначили Тихонова, а не его.