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Роднина: чемпионат Европы без России — деньги на ветер

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Депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о чемпионате Европы по фигурному катанию 2024 года.

«Уже замучили с этим чемпионатом Европы. Ну пусть катаются там, соревнуются. Чемпионат Европы без России — деньги на ветер», — приводит слова Родниной «РБ Спорт».

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит с 10 по 13 января в литовском Каунасе.

9 октября Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. 

Ранее Вайцеховская поделилась мнением о выступлении мужчин в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию.

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