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Вайцеховская: мужское одиночное катание на ЧЕ — какой-то апофеоз беспомощности

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Обозреватель RT Елена Вайцеховская поделилась мнением о выступлении мужчин в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию.

«Мужское одиночное катание в Каунасе — какой-то апофеоз беспомощности. Не знаю даже, кого более жалко: чемпиона Европы Адама Сяо Хим Фа, которого судьи отчаянно пытаются спасать второй оценкой, второго француза Кевина Аймо в жутких блёсточках и 30-й позицией после короткой или Этери Тутберидзе, отбывающей срок у борта с Никой Егадзе ради возможности провести несколько дней рядом с дочерью», — написала Вайцеховская в Telegram-канале.

Сяо Хим Фа набрал 94,13 балла и лидирует после короткой программы.

Вторым стал Лукас Бричги из Швейцарии (91,17). Третья позиция у Александра Селевко (90,05).

Ранее Вайцеховская поделилась мнением о выступлении грузинской пары Анастасии Метёлкиной и Луки Берулавы в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию.

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