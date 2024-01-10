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Вайцеховская: баллы Метёлкиной и Берулавы контраргумент тому, что без россиян на ЧЕ смотреть не на кого

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Обозреватель RT Елена Вайцеховская поделилась мнением о выступлении грузинской пары Анастасии Метёлкиной и Луки Берулавы в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию.
Вайцеховская: баллы Метёлкиной и Берулавы контраргумент тому, что без россиян на ЧЕ смотреть не на кого
  • РИА Новости

«Тренер Павел Слюсаренко начинает довольно явственно столбить территорию, причём широким фронтом — не только в России. Его подопечные Настя Метёлкина и Лука Берулава набрали за технику в короткой программе 40,27, в общей сложности 71,30, и это, во-первых, их личный рекорд, а во-вторых, уровень российского ЧР за двумя дуэтами-лидерами.

На мой взгляд, это солидный контраргумент мнению, что без российских пар смотреть на европейском уровне не на кого», — написала Вайцеховская в Telegram-канале.

Метёлкина и Берулава занимают промежуточное первое место. Второй результат у представляющих Германию Минервы Фабьен Хазе и Никиты Володина (69,63). Замыкают тройку Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе из Италии (67,05).

Произвольные программы пары представят 11 января.

Ранее Вайцеховская высказалась об олимпийском чемпионе Романе Костомарове.

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